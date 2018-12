Les "gilets jaunes", sources d'inspiration... et de "fake news" dans le monde entier

Dans plusieurs pays d'Europe, des manifestations se sont directement inspirées des "gilets jaunes" français. Chez le voisin belge, le mouvement s'est exporté principalement dans la région francophone de Wallonie. Le 8 décembre, environ 400 personnes ont aussi été arrêtées à Bruxelles lors d'une manifestation. Il y a aussi eu des actions de blocages, parfois de la casse.



Aux Pays-Bas, ce fut plus réduit et pacifique: quelques centaines de personnes, dont quelques Français, ont battu le pavé le 8 décembre, à Amsterdam, mais aussi à Rotterdam et à La Haye. En Hongrie, certains ont manifesté en "gilet jaune" contre un assouplissement de la législation sur les heures supplémentaires. Pareil en Pologne, où des agriculteurs ont bloqué mercredi une autoroute pour réclamer du gouvernement une aide aux éleveurs touchés par la peste porcine africaine (PPA).



En Allemagne, enfin, une manifestation à l'appel du mouvement contre "l'islamisation de l'occident" Pegida a été organisée le 1er décembre devant la porte de Brandenbourg mais a réuni moins de 1 000 personnes.