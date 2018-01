Les gendarmes fêtent leur sainte-patronne

J-B. C.

Comme le veut la tradition, les gendarmes assistent chaque année à une messe en l’honneur de Sainte Geneviève. Un moment de communion pour les représentants des forces de l’ordre.Chaque année, le commandant de la gendarmerie prononce un discours à l’issue de la cérémonie.L’année dernière, l’ancien chef des hommes en bleu, le colonel Pierre Caudrelier, avait suscité un certain émoi en dénonçant vigoureusement les méfaits du trafic d’ice pour la santé mais aussi pour l’économie polynésienne au travers de l’argent blanchi. Et il se disait « pessimiste » pour l’avenir.Cette année, pas de déclaration choc. Son successeur, le colonel Frédéric Boudier, arrivé il y a quelques mois, a estimé que ce n’était « ni le lieu, ni le moment, pour dresser un bilan ».« Il -le colonel Caudrelier- a évoqué l’année dernière son analyse (…) Il avait 4 ans de présence sur le territoire. Moi je n’ai pas ce recul-là », a indiqué le colonel Boudier.Et d’ajouter : « quels que soient les phénomènes que l’on rencontre, pour moi, ce qui est important, c’est que tous nos personnels soient motivés pour y faire face. Et ça, je peux attester que c’est le cas ».Actuellement, environ 500 gendarmes sont en poste sur les cinq archipels polynésiens.