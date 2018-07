Les espoirs du football océanien en compétition à Tahiti

Les équipes nationales de moins de 19 ans de Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Papouasie Nouvelle-Guinée, Fidji, Iles Salomon et Tonga viendront défier les aito taure’a sur leur terre.



Les huit équipes sont réparties en deux groupes. Tahiti affrontera la Nouvelle-Zélande, la Papouasie Nouvelle-Guinée et Tonga. Pour préparer cette compétition, les aito ture’a, surnom de l’équipe tahitienne, ont disputé une saison complète en Ligue 1 Vini. La liste des 20 joueurs de la sélection tahitienne retenus pour le championnat devrait être connue d’ici peu.



Les rouges et blanc feront leur entrée en compétition contre le favori néo-zélandais le dimanche 5 août à 18 heures au Stade Pater. Un résultat positif mettrait les Aito Taure’a sur de bons rails pour suivre le chemin de l’équipe de Lionel Charbonnier. Cette dernière avait participé au mondial 2009 en Egypte.





Prix du billet : 500 XPF la journée.