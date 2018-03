Les enfants de la Saga profitent d’un vol vers Bora Bora

Certains n’avaient jamais pris l’avion. Après les peurs et les inquiétudes, une quarantaine d’enfants a embarqué ce mercredi à bord d’un ATR de Air Tahiti. Direction : Bora Bora en survolant les autres îles des Raromatai.L’opération était organisée par la société Air Tahiti, qui fête ses 60 ans cette année, et la Saga, qui célèbre son 25ème anniversaire. Doudou de Saint-Cyr, directeur de la Saga, explique :« C’est très touchant de voir tous ces enfants. Certains étaient un peu inquiets alors on leur a raconté des petites blagues. »Cette année, la Saga a un budget d’un peu plus de 47 millions de francs. 720 enfants originaires de Tahiti, Moorea et des îles Sous-le-Vent vont pouvoir bénéficier des actions de l’association.Prochain rendez-vous en juin à Huahine.Rédaction web avec Laure Philiber