Les élèves de l'école Ohiteitei contraints de déménager à Pueu

Il admet cependant que cette solution envisagée n'a pas fait l'unanimité auprès des parents d'élèves, notamment à cause de l'éloignement de Pueu et du problème des transports : "Les parents sont inquiets quant au fonctionnement des bus. Et certains ne connaissent pas le secteur". Il assure qu'une visite des lieux sera organisée en amont pour rassurer les parents.



Pour Sabrina, maman d'une élève de CM2 et qui garde sa fille à la maison depuis 5 jours déjà, la solution de déménagement à Pueu est inenvisageable : "Je demande à ce que la ministre de la Solidarité se déplace sur le chantier et qu'elle fasse aménager les horaires, quitte à ce que la durée du chantier soit rallongée. Mais qu'on ne dérange pas le travail des enfants en les mettant dans une autre école. (...) Je n'ai jamais mis ma fille dans un bus. (...) Et si elle a un accident, je serai à 10 kilomètres d'elle ! Je la mettrais dans une autre école plus proche de chez moi, dans une autre commune s'il le faut. Je trouve que c'est lamentable de déplacer les enfants plutôt que d'aménager les horaires du chantier". De son côté, le maire se veut rassurant : "Rien n'est figé encore". D'autres pistes devraient donc être explorées.