Les élèves de Tubuai rencontrent le champion Patrick Viriamu

Ils ont apprécié sa gentillesse et sa générosité. Les élèves de CM1 et ceux en unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) de l'école Teina-Mahu de Tubuai, aux Australes, ont rencontré ce mercredi le champion de parava'a Patrick Viriamu, dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique.Patrick Viriamu, qui vit sur cette île, est un athlète polynésien handisport de haut niveau, quintuple champion du monde de parava’a. Les élèves de l’école ont beaucoup appris sur lui et sa passion du va’a qui l’a aidé à faire face à son handicap. Sa détermination et son courage lui ont permis de braver les difficultés et de remporter des médailles. L’objectif de Patrick Viriamu est d'ailleurs de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.Les élèves de l’école ont décidé de suivre le champion du fenua dans ses futurs exploits. En attendant, dans le cadre du projet "Tutorat, olympisme et handicap", les élèves souhaitent acheter deux pirogues pour les élèves en situation de handicap de l’ école.