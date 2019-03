Les élèves de Papara découvrent l’Assemblée nationale

Rédaction web avec Sophie du Chayla

Dans la salle des pas perdus de l’Assemblée nationale, les yeux rivés au plafond, Axel et Vaea ne perdent pas une miette du discours de la guide. Cette institution que ces 22 élèves, en terminale ES au lycée de Papara, voient d’habitude à la télé, aujourd’hui ils y sont !"C’est magique pour nous, souffle Axel, l’un d’entre eux, parce que dans notre île, on n’a pas de grands bâtiments comme ça. C’est une opportunité aussi pour ceux qui n’ont jamais pris l’avion de voyager et surtout de visiter des monuments historiques de la France."Découvrir l’Assemblée nationale de l’intérieur, c’est aussi en apprendre davantage sur le rôle des députés qui les représentent. Même si de la Polynésie, les jeunes se sentent souvent moins concernés."Ils sont plus concentrés sur la politique en Polynésie et moins sur celle de la France, confie Vaea, une autre élève. Ils se mettent au courant de ce qui les touche directement.""Comme on est loin de la métropole, renchérit M. Chaboissier, leur professeur de sciences économiques et sociales, ils sont un peu éloignés de toutes ces questions gouvernementales, ces questions de loi, etc. Même si à travers nos cours on essaie de les intéresser à l’actualité, pour eux c’est très éloigné."La prochaine étape pour ces élèves du fenua sera jeudi à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Cette semaine financée à 90% par cette institution européenne a pour objectif de développer l’esprit civique de ces futurs électeurs.Car sur les 22 élèves, 12 seront en mesure de voter le 26 mai aux prochaines élections européennes.