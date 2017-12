Les élections territoriales se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2018

Rédaction web avec communiqué

C’est officiel. Edouard Fritch, le président du Pays, l’a annoncé ce lundi lors de sa rencontre avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin.Les Territoriales auront lieu les dimanches 22 avril et 6 mai prochains comme l'avait annoncé Tahiti Nui Television en octobre dernier . Le président de la Polynésie a indiqué à la ministre avoir eu confirmation des dates d’élection « qui sont fixées au 22 avril et au 6 mai prochains pour le premier et le second tour».La clôture de dépôt des listes devrait donc intervenir autour du 25 mars et la campagne officielle devrait démarrer tout début avril.