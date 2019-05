Les élections européennes : vos rendez-vous sur TNTV

​Samedi 25 mai



18 h 00 et 18 h 30 : Les journaux télévisés

le Ve’a et le Journal seront essentiellement consacrés à l’ambiance et à la participation lors de ce scrutin.



Dimanche 26 mai



7 h 50 : Edition Spéciale de TF1

Le Journal de TF1 sera suivi d'une édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. ils donneront les estimations de ce scrutin, en France et à l'étranger, ainsi que la participation. Ils accueilleront leurs invités, leaders des principales formations de la vie politique française, pour réagir, débattre mais aussi décrypter les enjeux de ces élection.



A partir de 8 h 00 : vous pourrez donc découvrir les résultats locaux qui défileront à l’antenne pendant l'édition spéciale.

10 h 30 : Edition spéciale de TNTV

Juste après le match des U20 Tahiti / Pologne, la rédaction de TNTV vous proposera une édition spéciale présentée par Mata Ihorai et Tauhiti Tauniua-Mu-San. Elles feront une synthèse des résultats locaux : qui aura réussi à fédérer les électeurs, dans quelles îles et quelles communes ? Des chiffres qui seront scrutés par les partis politiques, à un an des élections municipales.



18 h 00 et 18 h 30 : Les journaux télévisés