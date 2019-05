Les élections européennes boudées à Raiatea

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Préparatifs pour la fête des mères, animations dans le centre-ville, course de va'a... les activités étaient nombreuses sur l'île, et c'est peut-être l'une des raisons à ce faible taux de participation. Quant aux votants, c'est le devoir de citoyen qui a pris le dessus. "C'est un devoir, c'est un droit. Il faut s'exprimer pour pouvoir ensuite donner son avis" nous dit Catherine, une électrice. "C'est important d'exprimer son opinion concernant tout ce qu'on a pu entendre, avec au moins les éléments qu'on nous a donnés" nous dit encore André.En 2014, des trois communes, celle d'Uturoa affichait le plus haut taux de participation avec 25,52%. Tumaraa et Taputapuatea affichaient un taux de 10,6% et 12,52%.