Les écoliers à la découverte du monde de la presse

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Thierry Teamo

Les journalistes en herbe du fenua partent à la source de l’information. La semaine de la presse, qui a lieu du 19 au 26 mars, leur permet de mieux comprendre les différents médias.La visite à la DGEE s’articule autour des six ateliers ludiques. Objectif décrypter l’information et développer le sens critique, notamment à l’heure du numérique et des réseaux sociaux qui noient ces jeunes dans le flot de l’information. Les organisateurs de la visite encouragent les élèves à prendre le temps de lire.Rainui Tirae, responsable de la médiathèque explique :« Le but de cette semaine est de sensibiliser les écoliers au monde des médias. L’information, on va montrer qu’elle nous arrive de différents moyens et qu’il faut être capable de prendre du recul, d’avoir un esprit critique et de décrypter cette information. »D’un côté, les élèves se plongent dans les pages des différents magazines : société, voyage, people ou jeunesse. De l’autre, un groupe découvre les coulisses d’un journal télévisé.La semaine de la presse se déroule dans l’ensemble des archipels. Près de 6000 jeunes y participent. Des projets de web radio ou des concours de Une sont organisés dans des collèges et lycées.