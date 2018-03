Les drames s'enchaînent dans Revenge

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°21 Quand la vérité éclate

Emily se rapproche du but. Après la mort de Pascal, il ne lui reste que très peu d’options pour faire parler les Grayson. Elle décide donc de s’attaquer à ce qu’ils ont de plus cher pour pousser Conrad et Victoria à confesser publiquement leurs nombreux crimes. Mais Daniel entre bientôt dans la danse et met tout en oeuvre pour impliquer Emily dans l’assassinat de Pascal. Alors que la mission de la jeune femme touche à sa fin, un tel contretemps pourrait lui coûter cher.



Episode n°22 Bain de sang

Folle de douleur, Victoria fait en sorte qu’Emily paye pour ses actes. Elle tient la jeune femme responsable de la mort de Pascal LeMarchal au même titre que Conrad. En attente de jugement, celui-ci semble en bien mauvaise posture. Délaissé par ses proches et conspué par l’opinion publique, sa fortune se révèle inutile et le juge prend même l’initiative de rouvrir l’affaire David Clarke. Emily réussit enfin à prouver l’innocence de son père. Mais à quel prix ?





Série américaine créée par Mike Kelley

Avec Emily VanCamp, Madeleine Stowe, Joshua Bowman, Henry Czerny, Gabriel Mann, Nick Wechsler, Christa B. Allen, Barry Sloane