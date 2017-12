Les donneurs de sang très attendus pour les fêtes de fin d’année

Rédaction web avec Naea Bennett

« La Polynésie n’est pas française en transfusion, elle est polynésienne », lance le docteur Julien Broult, chef de service de la transfusion au Taaone. Ce mercredi, le centre de transfusion sanguine a organisé une collecte sur la commune de Papara. Objectif : récolter le maximum de poches et sensibiliser la population aux dons.A l’approche des fêtes de fin d’année, l’activité de l’hôpital explose. Les besoins en sang augmentent chaque jour. Problème : le centre de transfusion fonctionne toujours à flux tendu.Le chef de service de la transfusion explique :« Les besoins sont importants, très importants, de plus en plus importants. Nous sommes sur le front, tous les jours. Tous les jours, nous collectons pour fournir en temps et en heure tous les produits sanguins nécessaires à nos malades. »La Polynésie française compte trois dépôts de sang opérationnels dispersés dans les archipels. Un est basé aux Marquises, le deuxième à Raiatea et un troisième à Moorea. Sans compter le centre de transfusion sanguine de l’hôpital.Le docteur Broult insiste :« Aucune poche, aucun plasma et aucune plaquette ne sont importés de métropole. Tout est produit grâce à la générosité et grâce à cette population de donneurs de sang du territoire. »C’est justement sur cette générosité que les équipes du CTS comptent une fois de plus. La dernière collecte à l’extérieur du Taaone avait lieu ce mercredi. Pour autant, les besoins en sang sont constants. Les donneurs de sang sont appelés à se mobiliser et se rendre au Taaone pour continuer cet élan de générosité.« J’ai besoin de tout le monde. J’ai besoin de tous les groupes sanguins, surtout en période de fêtes. »