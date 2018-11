Les deux-roues impliqués dans plus de la moitié des accidents mortels en Polynésie

Rédaction web avec ​Thomas Chabrol

Cyclo ou moto, le deux-roues motorisé est un moyen de transport certes pratique dans le trafic, mais il reste l’un des plus dangereux. Les acteurs de la prévention routière insistent sur deux points importants : anticiper et prévenir. Car sur la route, le danger demeure."Un deux-roues est beaucoup moins visible qu'un truck ou un bus. (...) Il faut être vigilent en permanence. Et la problématique liée au fenua est qu'il n’y a qu’une route et il faut donc la partager avec les voitures, les piétons, les vélos, les bus…. Chacun doit y mettre du sien pour respecter les autres" poursuit Sylvain Vigneux.Selon les analyses, l’alcool est présent dans un accident mortel sur trois. Et sur les 18 personnes mortes en deux-roues cette année, quasiment une victime sur 5 ne portait pas de casque ou n’avait pas attaché son casque. Des facteurs de risques liés uniquement au comportement des conducteurs de deux-roues. "Les jeunes de moins de 25 ans payent un lourd tribut sur les accidents. On retrouve chez eux de l'insouciance, des comportements à risque... Et du côté des plus de 25 ans, ils roulent sans doute moins vite mais il y a plus des problèmes de casques non attachés, des problèmes liés à l'alcool, de prises de stupéfiants" précise le capitaine. Particulièrement exposés aux dangers, de nombreux conducteurs de scooters ne possèdent aucun équipement complémentaire : blouson et pantalon renforcé, chaussures fermées…Les forces de l’ordre enregistrent en moyenne 500 infractions par an pour les deux-roues.