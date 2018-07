Les détenus de Tatutu construiront la double pirogue de l’esplanade Jacques Chirac

Gibert Marceau, directeur de la prison de Tatutu depuis son ouverture, passe la main. Il s’est vu remettre, ce mercredi après-midi, les insignes de l’Ordre de Tahiti Nui. Gilbert Marceau coordonne l’ouverture du centre de détention depuis 2014, et le dirige depuis son ouverture officielle, il y a près d’un an et demi. A Tatutu, le directeur a mis en place le système "Respeto".



Ce système s'inspire d’un modèle espagnol qui consiste à responsabiliser et rendre autonome les détenus les plus exemplaires. Gilbert Marceau a également œuvré pour initier plusieurs projets visant à proposer une activité professionnelle aux détenus. Voire même des projets de réinsertion.