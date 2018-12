Les croods, votre soirée du 25 décembre

DR



Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire... Leurs aventures sont à suivre mardi 25 décembre dès 19h25 sur TNTV !



21h10 NOËL ENSEMBLE - CONCERT DE LA CHORALE DE FÉLIX VILCHEZ

Que serait Noël sans ses airs mélodieux qui résonnent aux quatre coins du fenua. En ce jour de Noël, TNTV vous propose donc de vivre le concert de la Chorale de Félix Vilchez donné dans les jardins de Paofai lors de l’opération «Noël Ensemble ».