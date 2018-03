Les courses retardées par la pluie

Les courses de va'a pour le Viva Matainaa ont démarré ce vendredi matin dans la rade de Papeete avec une heure de retard à cause du mauvais temps. La pluie et le vent ont tout de même balayé les rameurs. Le public, bien qu'éparse, a assisté à 5 départs en V6 et V3. Demain samedi 28 juin, les courses des V6 et V1 devraient partir à 8 heures.