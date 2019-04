Les coraux les plus au sud du globe touchés par le blanchissement

Legat et d'autres chercheurs australiens, mais aussi américains, ont constaté que près de 90% des coraux des eaux côtières peu profonde de Lord Howe Island avaient subi le blanchissement.Les récifs plus profonds du parc marin, qui est classé au Patrimoine mondial à l'instar de la Grande Barrière de corail, "semblent toujours en bonne santé" et ont visiblement échappé au blanchissement. Leggat a attribué ce phénomène à la hausse globale des températures liées au réchauffement climatique, ainsi qu'à des conditions propres à cette zone qui a connu des températures particulièrement élevées pour la région cet été.

Les chercheurs retourneront dans les prochains mois sur place pour vérifier si des coraux ont été touchés de façon irréversible.

La Grande Barrière de corail, qui s'étend sur environ 345 000 km2 très au nord de Lord Howe Island, le long de la côte est, a connu quatre épisodes graves de blanchissement ces 20 dernières années, en 1998, 2002, 2016 et 2017.