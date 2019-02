Les communes à l'honneur avec Tere Farerei, votre rendez-vous API

Matahiti 2020 e Faaapi hia ai na Mero Apooraa Oire no ‘na Oire e 48 no Porinetià Farani, e mai teie atu avaè Fepuare nei, faanahoraa Poritita api e haapuroro hia i nià ia TINOTIVI, Tere Farerei rauti hia e Mata Ihorai na roto i te Reo Tahiti, 26 miniti te maoro. E Tere farerei oia i te mau Tavana no te hio amui raa I te mau opuaraa i rave hia no te huiraatira. I te 6 no Fepuare na te Oire no Papara, tavana hia e Putai Taaê mai te matahiti 2015 e iriti i teie faanahoraa api.



Journaliste et présentatrice du Te Ve’a, Mata Ihorai nous en dit plus sur le magazine.

Quel est le concept ?

« C’est un projet commun avec Laure Philiber. A un an des élections municipales, nous souhaitons aller à la rencontre des tavana et de leurs administrés. Mettre en avant les communes, parler de leur actualité et de leurs projets. Donner la parole… L’UNESCO a proclamé 2019 Année internationale des langues autochtones. «

De quoi sera composé le magazine ?

« Il y aura 4 thématiques pour 4 reportages : la présentation, les projets et l’actualité de la commune, et le portrait du maire. Mon métier me passionne et avec cette émission je relève un nouveau défi. Cela demande énormément de travail en amont pour préparer, tourner et monter un magazine de 26 minutes. Il faut juste bien s’organiser. Je continue la présentation du journal. Les téléspectateurs me retrouveront tous les week-end à 18h00 pour le Ve’a. »