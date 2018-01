Les commerces à l'heure des inventaires

De nombreux rideaux métalliques restent fermés ce mardi : les commerces du fenua ne prolongent pas les fêtes mais s'attèlent aux inventaires annuels. Grande distribution, commerces de proximité, boutiques de sport... après Noël, tous passent en revue leurs stocks : "Le calendrier fiscal fait que notre exercice s’arrête au 31 décembre, et que avant de rattaquer l’année, on est tenus de savoir ce qu’on a en magasin" explique Nathalie Uliers, gérante d'une boutique à Fariipiti. Café à la main, la reprise n'est pas de tout repos, mais elle a lieu dans la bonne humeur. "C’est un chiffrage papier qui est signé, tamponné, et on peut être contrôlé sur ces chiffres. Ca fait une huitaine de jours qu’on le prépare. On travaille bien jusqu’à Noël, ensuite, on fait du propre, on regarde ce qui est tombé derrière les étagères, on jette les cartons… Les nouveautés qu’on n’a pas mis en magasin, on les compte à l’avance. Samedi, on a un responsable qui est resté en magasin pour recenser les articles de Noël et les ranger jusqu’à l’an prochain. »



Nathalie et ses employés bouclent leur inventaire en une journée pour ne pas rester fermés trop longtemps. D'autres ne ferment pas : la charge de travail étant trop importante. Pour gagner du temps, certains commerçants font appel à des intérimaires. "Nous on travaille dans le silence, on a fait des listings alphabétiques et chiffrés. Cet après-midi, je vais tout informatiser et vérifier. En général, le différenciel entre ce qu’on pense avoir et la réalité des stocks est de 3%. Auparavant, on était à 20% . La première année, il y avait beaucoup de vols, on n’était pas équipés en systèmes de détection. Ca a changé".



Les nouvelles collections sont actuellement acheminées vers les boutiques. Mais avant leur mise en rayon, des soldes permettront aux commerçants d'achever le tri : "Les articles où il ne reste que quelques petites unités : on les brade. Les soldes arrivent bientôt et en général, il y a de bonnes affaires à faire", conclut Nathalie. Les 1ères soldes de l'année débuteront le 24 janvier, pour s'achever le 11 février.

Laure Philiber