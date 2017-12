Les chefs se mobilisent pour venir en aide aux sans-abris

Rédaction web avec Sophie Guébel et Oriano Tefau.

Ils ont voulu agir en faveur des sans-abris. Cinq chefs venus du Coco’s, de l’Auberg’in, du Velvet et du lycée hôtelier et neuf fournisseurs ont participé à leur manière à la lutte contre la pauvreté.Le 2 décembre dernier, ces professionnels de la restauration ont organisé un dîner caritatif. But de l’opération : récolter des fonds pour l’association Te Vai Ete de Père Christophe. Au total, ce sont près de un million et demi de francs qui ont été remis ce lundi à Père Christophe.Jim Cholet, responsable du Comptoir Commercial Cécile explique :« Aujourd’hui, on voit de plus en plus de pauvreté dans la ville. On souhaitait faire quelque chose pour les SDF. »Le dîner a été préparé par les chefs avec l’aide de 45 étudiants du lycée hôtelier et de 10 de leurs professeurs. Les produits pour composer le repas ont été fournis par les partenaires commerciaux.La somme récoltée va permettre à l’association de se préparer pour l’avenir. Père Christophe souhaite trouver un nouveau local à aménager.« Comme c’est un investissement, on voudrait trouver un local qui soit mis à notre disposition pour un temps suffisamment long avec un loyer suffisamment petit pour que l’on puisse assurer. C’est une belle opération et c’est vrai que cela nous lance dans la nouvelle année. »Née cette année, cette opération pourrait être renouvelée dès l’an prochain.