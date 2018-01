Les chansons les plus écoutées pour le réveillon

Bonne année ! le compte à rebours officiel du jour de l’an de la Bande à Michel

24 K Magia Bruno Mars

This Girl Coolin’ On 3 Burners

Happy de Pharrell Williams

My way de Calvin Harris

Can’t stop the feeling ! de Justin Timberlake

Sapés comme jamais de Maître Gims

Les Sardines de Patrick Sebastien

Cheap Thrills de Sia et Sean Paul

Uptown Funk de Mark Ronson

Musique maestro ! Rares sont les réveillons du 31 décembre qui ne sont pas accompagnés de musique. En Polynésie, les artistes sont souvent à l’œuvre pour la bringue mais il existe aussi ceux qui s’en remettent aux musiciens du monde entier pour fêter la nouvelle année. Deezer a dressé l a liste des chansons les plus écoutées lors du passage en 2018.Selon la platerforme de musique en ligne, voici le top 10 des musiques les plus écoutées entre 23h55 et 00h05 :