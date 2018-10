Les champions de Polynésie de squash visent les Jeux du Pacifique en 2019

Rédaction web avec Davidson Bennett

Car les objectifs de la fédération ne se limitent pas à ce championnat. En ligne de mire, les Jeux du Pacifique à Apia, aux îles Samoa, en juillet 2019, afin d'y décrocher des médailles."Les sélections pour les Jeux du Pacifique commencent déjà avec ce championnat", explique Patrick Morelle. "On va mettre en place des entraînements spéciaux à partir de janvier 2019. On aura un tournoi sélectif vers février/mars. Et un autre tournoi international durant la première semaine de juin qui sera vraiment la dernière étape avant de partir aux Samoa", poursuit-il. La Polynésie sera présente en squash avec une équipe hommes et une équipe femmes, qui joueront en simple et en double.