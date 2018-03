Les championnats de pétanque à Tahiti en 2015

Gaston Flosse a reçu dans la nuit du 3 à 4 septembre un courrier du président de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal, Claude Azema, en réponse à son courrier dans lequel il demandait que soit reportée le prochain championnat du monde, en raison des risques que l’évolution de l’épidémie de la fièvre Ebola dans le monde fait courir à la Polynésie française.Claude Azema indique qu’il comprend la préoccupation du président de la Polynésie française de son gouvernement, et qu’en conséquence il confirme son accord pour reporter la compétition à une date ultérieure en 2015. Il préconise de choisir cette date en accord avec le comité d’organisation et en fonction du calendrier international.Le président du Pays et son ministre de la Jeunesse et des sports se félicitent de cette décision qui fait preuve de responsabilité et de sagesse et se félicitent aussi que la FIPJP ait accepté de maintenir l’organisation de cette coupe du monde en Polynésie française malgré ce report. Ce report permettra en outre aux organisateurs et au Pays de préparer ce championnat du monde dans de meilleures conditions.Le gouvernement avait proposé le mois de juin 2015 mais cette période ne convient pas à la Fédération. Le créneau idéal pour Claude Azema serait entre le 15 septembre et la fin octobre 2015.Mais les vraies difficultés apparaissent dans la réorganisation financière et matériel. Le comité organisateur de Polynésie va devoir renégocier avec toutes les fédérations qui ont déjà payé leur voyages et réservé leur hôtel.C'est la déception du côté de la fédération tahitienne de pétanque. Mais le président Joël Degage relativise. Il soutient la décision du gouvernement et va profiter de ce délai pour perfectionner l'évènement.Malgré ce changement, le Tahiti pétanque tour est maintenu. Les Aito nui sont dès demain à Taravao, à partir de 17h30 au boulodrome de Afaahiti Nui pour une démonstration.