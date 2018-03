Les cas de leptospirose en augmentation

Rédaction web

En ce moment, gare aux moustiques également. Le nombre de cas de dengue confirmés par les laboratoires s’élevait à 22 (13 cas en semaine 7 et 9 cas en semaine 8). Les cas confirmés étaient localisés à Bora Bora, Raiatea, Tahiti, Fatu-Hiva, Makemo, Rurutu et Tubuai. Il n’y avait pas eu de cas à Makemo et Fatu-Hiva depuis 1 an. A Tubuai, le dernier cas remontait à septembre 2017.Parmi ces 22 cas confirmés :- 20 % étaient des enfants de moins de 15 ans- 12 cas ont été sérotypés DENV-1- 1 adulte a été hospitalisé.Il est recommandé de veiller à éliminer les gîtes larvaires et à se protéger à l'aide de répulsifs.