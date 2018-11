Les cas de dengue et de diarrhée en baisse

Rédaction web, d’après un communiqué

Les cas de dengue et de diarrhée recensés par les médecins sentinelles et laboratoires du bureau de veille sanitaire sont en baisse pour les semaines 43 et 44, soit la période qui s’étale du 22 octobre au 4 novembre.Si la circulation de la dengue de type 1 est toujours d’actualité à Tahiti, Moorea, Bora Bora et Rangiroa, seulement 6 cas confirmés (4 cas en semaine 43 et 2 cas en semaine 44) ont été relevés, contre 15 cas la période précédente (semaines 41 et 42). Aucun de ces 6 cas ne concernent des enfants de moins de 15 ans.Du côté de la diarrhée, la baisse est également significative. De 101 cas signalés en semaines 41 et 42, le chiffre est descendu à 57 la quinzaine suivante (30 cas en semaine 43 et 27 cas en semaine 44). 47,4 % de ces cas concernent toutefois des enfants de moins de 4 ans.Concernant l’activité grippale, le nombre de consultations est en baisse par rapport à la quinzaine précédente, passant de 64 cas à 31 (17 en semaine 43 et 14 en semaine 44).Durant cette quinzaine, l’activité des rhinopharyngites diminue par rapport aux semaines 41 et 42 mais reste toujours élevée. Malgré le fait que cette surveillance n’est pas systématique, 61 cas ont été déclarés (35 en semaine 43 et 26 en semaine 44) contre 74 la quinzaine précédente.Enfin, trois cas de leptospirose ont été déclarés pendant cette quinzaine : 3 en semaine 43. Les facteurs de risques étaient le jardinage, la baignade et la randonnée.