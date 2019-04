Les bracelets rouges revient avec la saison 2

Épisode 1

Dans ce premier épisode, incompréhension, tristesse et colère submergent nos adolescents après la mort de Sarah. Heureusement, ils peuvent compter les uns sur les autres pour s’aider à traverser cette très douloureuse épreuve. Et c’est ensemble qu’ils vont rendre un dernier hommage à cette amie qui fera partie de leurs vies pour toujours.



Épisode 2

Entre les séances de rééducation et sa relation avec Roxane, Thomas délaisse Clément, qui vit difficilement sa chimio. Mais ce dernier rencontre Louise, une nouvelle patiente qui va remettre en perspective sa vie à l’hôpital. Mehdi profite du cours d’improvisation pour se lâcher et extérioriser ses angoisses.