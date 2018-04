Les bracelets rouges : la série coup de coeur !

Auréolée d’excellentes critiques, « Une merveille. (…) Les héros des Bracelets rouges pourraient vous toucher bien plus que vous ne l'imaginez... » Le Parisien . « Jamais, dans cette série, l’émotion ne cède le pas au pathos, pas plus que la légèreté, à l’effet empathique forcé » Le Monde , la mini-série vous plonge dans le quotidien de 6 adolescents hospitalisés.



Ils s’appellent Thomas, Clément, Roxane, Mehdi, Sarah et Côme et forment la bande de bracelets rouges, en référence aux bracelets mis au poignet avant chaque opération. Malgré la maladie qu’ils doivent combattre, les souffrances et les rechutes, ils veulent vivre et aimer comme tous les jeunes de leur âge. Entourés par des parents parfois impuissants, et encadrés par un personnel soignant qui tente de garder la tête froide, ils vont affronteront des épreuves qui changeront leur vie.



« Les Bracelets rouges » une série qui vous fera voir la vie autrement.