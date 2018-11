Les associations se mobilisent contre les parcs à poissons du Port de Papeete

En octobre dernier, plusieurs internautes publiaient des photos sur Facebook montrant des poissons morts, flottant à la surface . Trop nombreux dans les parcs à poissons installés à la Marina de Papeete, évoluant dans des eaux troublées par la pollution (les grands travaux de la ville, les aménagements futurs ainsi que les nettoyages des commerces alentours)., les poissons se meurent, peu à peu. Sur sa page Facebook, le port autonome publiait alors un post expliquant que des analyses étaient en cours afin de déterminer les causes de mortalité des poissons et précisant : "Préserver la marina de Papeete, c’est aussi créer une interface entre la ville et le port en faisant découvrir aux Polynésiens les familles de poissons et les colonies de coraux qui y vivent et une nurserie pour repeupler le port". Contactée par la rédaction de Tahiti Nui Télévision concernant le sort de ces poissons, la direction du port autonome avait indiqué ne pas souhaiter faire de déclaration.Pourtant, la sonnette d'alarme a été tirée depuis plus de deux ans déjà Une pétition a même été lancée et comptabilise aujourd’hui plus de 1 500 signatures. Pour la biologiste marine qui en est à l’origine, Isabelle Schildt, "il est inadmissible de placer des organismes dans un environnement pollué par l’homme".