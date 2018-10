Les associations embarquent à bord du du Tahitian Dreamliner

La fondation FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion), contactée par Air Tahiti Nui, a souhaité offrir un voyage sensationnel jusque aux Raromatai aux personnes en situation précaire. À bord du Fakarava, 280 passagers de 17 associations du fenua. Nombre d'entre eux s'envolaient pour la première fois et étaient ainsi fous de joie et plutôt impressionnés.



"On travaille avec près de 70 associations et partenaires. Il nous a été assez facile d'identifier les personnes qui souhaitaient faire ce vol inaugural. Cela a été un crève-coeur de trier car il y avait plus de demandes que de places. C'est beaucoup d'émotion car ce sont des personnes qui sont souvent oubliées, en marge de la société, et c'était important de les associer à ce vol. Nous en sommes très fiers" a déclaré Vincent Fabre, président de FACE en Polynésie.