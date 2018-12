Les arts martiaux mobilisés pour le Téléthon

On ne voit pas ça tous les jours : une enfant d'à peine 5 ans assène un grand coup de sabre sur le casque d'un kendoïste en armure. C'est le miracle du Téléthon.



Partage d'abord, avec une discipline différente toutes les heures, ouverte aux combattants aguerris, mais aussi à leurs amis, à leurs parents, à leurs enfants. Solidarité ensuite, avec une entrée à 500 francs, pas obligatoire mais payée de bon coeur par la plupart des visiteurs. Le Budokan Judo Pirae espère recueillir entre 100 000 et 200 000 francs pour le Téléthon, avec le soutien des clubs de Vénus et de Tefana.