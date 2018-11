Les arts marquisiens s’exposent à l’espace Mamao

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Les Marquises dévoilent une nouvelle fois leur art. Et les artisans de chaque île exposent leur créations pour mettre en valeur la matière première. Bois, os, pierres, mais aussi les graines et les écorces pour le tapa.L’artisanat traditionnel marquisien séduit toujours autant. La précision des sculpteurs impressionne. Rame, umete, casse tête , tiki, chaque pièce attire le regard . "J'ai eu l'occasion de voir différents salons, et c'est vraiment l'artisanat marquisien et principalement la sculpture qui m'impressionne le plus." assure un visiteur.135 exposants participent à cette 47edition. Et pour certains, c’est l’occasion de pousser la jeune génération . Heimanarii a appris à son fils comment manier le ciseau à bois lorsqu’il avait 12 ans. L’apprenti sculpteur s’exerce encore et espère un jour exposer à son tour. "Il faut savoir manipuler les outils de sculpteur, sinon fais attention à tes doigts" prévient Heimanarii Tupai le sourire aux lèvres. Message reçu par son fils Teiipuhe "Au début, j'avais un peu peur de me blesser, mais ça va j'apprends."Vitrine du savoir faire marquisien, le salon permet de trouver des pièces uniques et des produits 100% locaux à l’approche des fêtes de fin d’année.