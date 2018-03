Les Vahine qui ont des talents se retrouvent le 23 mars à l’assemblée

Rédaction web avec communiqué

Promouvoir l’autonomie des femmes polynésiennes en les encourageant dans leurs initiatives économiques : c’est le but de la journée intitulée Vahine tu as des talents, organisée par l’association UFFO (Union des femmes francophones d’Océanie).Journée d’entraide, de partage d’expérience te d’information, cet événement s’adresse aux femmes qui se lancent dans une activité et qui ont besoin d’acquérir de la notoriété et d’être encouragées.Depuis 2017, l’association accompagne certaines exposantes en leur proposant des formations à la gestion, à la communication à la commercialisation et au développement personnel.Pendant la journée, des séances de coaching en groupe seront proposées.L’association, à travers des dons, va apporter son soutien aux femmes incarcérées à Nuutania.