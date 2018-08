Les V6 des Championnats du monde de va'a sont en vente

Rédaction web

Les Championnats du monde de va'a vitesse sont terminés. Le travail du comité organisateur local (COL) ne l'est pas pour autant. Il faut maintenant trouver des acheteurs pour les nombreux va'a construits par Fai Va'a et utilisés pendant les courses.De nombreuses pirogues, dont les V1, ont été offerts à la mairie de Pirae et aux autres partenaires de l'événement. Mais les V6 sont à la vente.Si vous êtes à l'étranger, vous pourrez aussi acheter une de ces pirogues. Mais attention : les V6 sont trop longs pour un contener. Il vous faudra donc trouver un autre moyen de vous faire expédier votre va'a.