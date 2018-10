Les Tuamotu à l’honneur au Tarava Rau

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Depuis quelques années déjà les groupes de chants traditionnels se rassemblent afin de chanter d’une seule voix leur amour pour leur fenua lors du festival Tarava Rau.Cette année, sept groupes dont six primés au Heiva 2018 participent à l’événement. Une petite particularité pour cette nouvelle édition puisque le thème retenu est la valorisation des chants de l’archipel des Tuamotu."Les Marquises et les Tuamotu sont les archipels qui manquent aux tarava polynésien. tous les archipels viennent à Toata pour faire entendre leur voix, sauf ces deux là. C'est pour cela que cette année, on va essayer de valoriser les Tuamotu." indique Pierrot FaraireIls ont fait le voyage depuis Arutua et sont bien décidés à faire entendre leurs voix, le groupe composé d’une cinquantaine de personnes a su émerveiller leurs homologues des îles de la Société et des Australes. Le rythme est soutenu, colliers de coquillages et perles, le sourire aux lèvres, les Tuamotu sont ici bien représentés.La question se pose et elle est légitime, le Heiva i Tahiti pourrait-il un jour ouvrir ses portes aux différents himene des archipels des Tuamotu, des Marquises ou bien encore des Gambier ?"C'est sur que l'on sera mis à part. car il y a beaucoup de type de himene aux Tuamotu.", avance Charles Noho, chef du groupe Tamari’i Reo RautiniLes himene traditionnels plus que des sonorités sont une manière de valoriser l’histoire. Quant au festival Tarava Rau, il vise à perpétuer les savoirs culturels, le rendez-vous est déjà lancé pour l’année pro chaine,