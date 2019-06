Les Tiki Toa l'emportent 10 buts à 0 face à la Nouvelle-Calédonie

2 buts à seulement 4 minutes de jeu. C'est ainsi qu'a commencé la rencontre entre nos Tiki Toa et les joueurs de Nouvelle-Calédonie ce vendredi. À la 7e minute de jeu, un 3e but est marqué par Tehau. Le 4e vient peu après. La rencontre s'annonce plus simple que celle de la veille, contre les Salomon.



Tavanae marque un très beau 5e but à la 11e minute. Les Tiki Toa enchaînent même en l'absence de leur capitaine Raimana Li Fung Kuee, malade.



À la fin du premier tiers temps, Tahiti mène 5 buts à 0.



Au deuxième tiers temps, le 6e but ne tarde pas. Mais la Nouvelle-Calédonie parvient tout de même à résister, même si aucun but n'est marqué par les joueurs du Caillou.

Le score ne bouge pas jusqu'à la fin de ce deuxième tiers temps.