Les Tahitiens médaillés aux Jeux nationaux de l’avenir handisport

Nos aito se sont préparés longtemps pour l'événement. Et cela a été payant. Les Tahitiens ont décroché une médaille d’argent et une médaille d'or en tricyclisme, ainsi qu'une quatrième place à la Boccia.En football à 5, les Tahitiens ont fait un premier match nul face à l'équipe d'Aquitaine, 3 buts partout. Le second match a été difficile et s'est conclu par un score de 7 buts à 0. La dernière rencontre a marqué l'arrêt de la compétition pour nos aito avec 4 buts à 0.Les Tahitiens sont en ce moment à Paris avant leur retour au fenua.