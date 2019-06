C'est parti pour les "Sound Days" au Centre Vaima ! Rendez-vous du 12 au 22 juin sur la Plazza Haute du centre pour de nombreuses animations axées autour de la musique :



- Chaque jour, vous aurez l'occasion d'assister ou de participer à des " open scene ". Le principe est simple : vous êtes invités à monter sur scène pour jouer ou chanter un morceau !



- Tous les jours des mini concerts avec des artistes du fenua seront organisés



- Le vendredi 14 juin dans l'après midi, les enfants de moins de 16 ans sont conviés à venir participer à une animation spéciale Fête des Pères



- Le mercredi 19 juin, un Boombox Challenge sera organisé, avec pour objectif de connecter le plus de Boombox possible sur un morceaux



- Le vendredi 21 juin à l'occasion de la Fête de la musique une exposition d'instruments sera proposée



- Le samedi 22 juin, des jeux et animations seront proposées pour vous faire gagner cadeaux. Un concert sera également organisé pour la remise des prix du Bose L1 Contest.