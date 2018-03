Les Samoa placées en état d'urgence après le passage du cyclone Gita

Le cyclone de catégorie deux est attendu à Niue puis au sud de Tonga, lundi.



Le vice-Premier ministre Neo-Zélandais, Winston Peters, et la ministre australienne des Affaires étrangères, réunis à Auckland, ont évoqué l'aide qu'ils pourront apporter aux Samoa. La ministre des Affaires étrangères australienne, Julie Bishop, a déclaré à Maori TV: "Nos deux nations ont offert leur soutien et leur aide et, à ce stade, nous surveillons la météo et son évolution. Nous sommes tous deux prêts à fournir un soutien si nécessaire".



Selon Weather Watch New Zealand, le cyclone pourrait atteindre la Nouvelle-Zélande et devenir une tempête plus importante que le récent cyclone Fehi.



Rédaction web