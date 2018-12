Les SDF en question à l’assemblée

Rédaction web







Dans sa réponse, la ministre Isabelle Sachet a commencé par le corriger, en indiquant que concernant les abris de fortune évoqués, "il est injuste d’affirmer que personne ne s’en émeut puisque très récemment, le 1er adjoint au maire de Faa’a et moi-même avons pu aborder ce sujet ensemble"."Par la suite, le ministre de l’Équipement et des Transports terrestres a enclenché à l’encontre de ces occupants la procédure applicable en matière d’occupation sans titre du domaine public de la collectivité, puis saisi les maires de Papeete et Faa’a afin de procéder au délogement des occupants en question.Si le maire de la commune de Papeete a fait procéder aux interventions idoines, a-t-elle précisé, le maire de la commune de Faa’a, quant à lui, n’a pas encore donné suite à cette demande. Ce dernier n’est pas pour autant à blâmer, car vous le savez bien comme moi, il est facile de déloger les squatteurs. Il est cependant une autre paire de manches lorsqu’il s’agit de les reloger."Puis elle a énuméré les projets à venir destinés à ce public :"- D’abord un centre de jour, accueillant un public mixte uniquement à la journée dans le cadre d’une prise en charge individuelle. Y seront proposés un accès aux douches et produits d’hygiène, mais également un accès aux droits et un véritable accompagnement dans la détermination d’un projet d’insertion. Il s’agirait de réhabiliter le centre de jour actuellement situé à Vaininiore, sachant que le maire de Papeete a d’ores et déjà assuré son soutien au Pays pour la réalisation de ce projet.- Deuxièmement, un centre d’hébergement d’urgence, accueillant un public mixte, majeur, à la nuitée dans le cadre d’une prise en charge individuelle pendant laquelle une ébauche de projet de réinsertion sera entamé. Il viendrait replacer le centre d’hébergement d’urgence situé à Tipaerui, qui présente quelques difficultés au niveau de la salubrité.- Troisièmement, un centre d’hébergement et de réinsertion sociale accueillant un public mixte, ayant un projet d’insertion validé par une commission d’admission pour une période de trois à six mois maximum, renouvelable une fois. Il s’agit cette fois d’une prise en charge individuelle et collective destinée à mettre en œuvre le projet de réinsertion par la formation et le travail en collectif. Nous serions là dans le cadre d’une construction nouvelle.- Un village communautaire accueillant le public SDF en marge de la société pour une durée illimitée jusqu’à restauration complète de l’autonomie. Il s’agit là d’une prise en charge collective étayée sur le plan social et professionnel durant laquelle seront dispensées des formations sur fond d’éco-gestion : fa’a’apu, recyclage, autosuffisance. Nous serions également dans le cadre d’une construction nouvelle sur un terrain probablement situé dans la commune de Hitia’a.- Pour les SDF présentant des pathologies psychiatriques, qui représentent tout de même 40% de la population de SDF, une réelle prise en charge sanitaire bien plus lourde que ce qui a pu être proposé précédemment est à envisager."