Les Reines du Shopping : originale avec des rayures

Emission quotidienne présentée par Christina Cordula



Cette semaine, 5 influenceuses de monde s'affrontent sur le thème « Originale avec des rayures »



La compétition s'annonce de très haut niveau cette semaine ! 5 candidates, toutes des influenceuses mode suivies par de nombreux abonnés, vont se livrer une bataille de shopping qui ne manquera pas de piquant ! Ces passionnées de mode, capables de repérer les pièces tendance en un coup d'oeil, n'auront qu'un objectif en tête : faire sensation sur le catwalk avec un look spécialement composé pour être « Originale avec des rayures ».

Chloé, Lina, Romane, Khlo et Nicole devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Originale avec des rayures » avec un budget de 450 euros et pas un centime de plus !