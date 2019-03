Les Reines du Shopping : Spéciale belle-mère/belle-fille

Cette semaine, 5 binômes de belle-mère et belle-fille vont se lancer dans la compétition du jamais vu parmi les spéciales duos des Reines du shopping ! Toutes sont passionnées de mode mais n'ont pas les mêmes goûts… De la tenue complète à la mise en beauté, la concurrente du jour devra composer pour sa belle-mère un look en parfaite adéquation avec le thème « Chic avec une touche rock » en seulement 2h30. Et si elle se présente en caisse avec l'une des « pièces à shopper » sélectionnées par Cristina, elle se verra offrir cet article, un vrai bonus pour son budget shopping ! Rebecca, Zakia, Myriam, Floriane et Océane devront trouver cette semaine le look idéal pour que leur belle-maman soit « Chic avec une touche rock » avec un budget de 350 euros.



Emission quotidienne présentée par Christina Cordula