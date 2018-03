Les Reines du Shopping : Glamour avec une robe de soirée

La compétition entre les candidates promet d'être acharnée cette semaine !

Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :



- Christelle, 53 ans, relookeuse aux allures de diva, avait décroché le titre sur le thème « Sensuelle avec de la dentelle ». Telle une star, notre quinqua de la Côte d'Azur saura éblouir son public, même si tous ses essayages ne seront pas couronnés de succès…



- Mindula, 21 ans, étudiante en région parisienne, était la reine du shopping de la semaine « Moderne avec des bottines ». Peu à l'aise avec le thème « Glamour avec une robe de soirée », elle ne baissera pas les bras pour autant. Avec sa bonne humeur et sa fraîcheur, Mindula amusera ses rivales en se découvrant dans des robes qu'elle n'aurait jamais osé porter…



- Sarah, 30 ans, avait marqué l'histoire des Reines du shopping en décrochant la note maximale de 10/10 de la part de Cristina. Gagnante de la semaine « Féminine avec une chemise blanche », la favorite revient avec un maximum de pression sur les épaules ! Saura-t-elle renouveler le sans-faute ?



- Michèle, 70 ans, avait été couronnée pour le thème « Tendance avec du rose ». Cette cannoise habituée de la Croisette ne va pas hésiter à mettre ses atouts un peu trop en valeur au goût de ses concurrentes…



- Samira, 43 ans, pétillante Belge, avait été élue Reine du Shopping sur le thème « Irrésistible pour le 31 décembre ». Enchantée par le thème de cette semaine, elle se lancera à l'assaut des boutiques parisiennes, pleine d'assurance. Saura-t-elle séduire pour autant Cristina Cordula et ses rivales ?



Christelle, Mindula, Sarah, Michèle et Samira devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Glamour avec une robe de soirée » avec un budget exceptionnel de 800 euros et pas un centime de plus !