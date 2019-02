Les Reines du Shopping : Branchée avec une veste tailleur

DR



Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont :



- Anna, 21 ans, est vendeuse en prêt-à-porter et fille de coiffeuse. La benjamine de la semaine maîtrise les tendances et réalise des coiffures élaborées en un temps record ! Très inspirée par le thème de la semaine, ses essayages originaux feront trembler le showroom. Sera-t-elle à la hauteur des attentes de ses rivales et de Cristina ? Elle n'en doute pas !



- Karine, 39 ans, est conseillère retraite. En bonne élève modèle, Karine se lancera à son tour avec assurance dans la compétition ! Elle ne manquera pas une occasion de partager le b.a.-ba de la mode appris devant Les reines du shopping pendant ses essayages. Mais cette fan de Cristina et de Kylie Minogue sera tellement préoccupée par sa morphologie et sa petite taille qu'elle en oubliera le thème !



- Pavla, 29 ans, est mère au foyer. La jolie Tchèque fera rêver ses rivales et suscitera l'enthousiasme de notre experte. Amatrice de pièces de qualité, Pavla est une femme amoureuse qui cherche avant tout à plaire aux goûts vestimentaires de son mari. Réussira-t-elle à composer une tenue dans le thème à la hauteur du showroom et dans la limite de l'enveloppe attribuée par Cristina ?



- Goundo, 40 ans, est coach sportif. Ancienne athlète médaillée à la garde-robe haute en couleurs, Goundo sera tellement en forme qu'elle nous fera profiter d'un nombre record de visites de boutiques à la recherche de la tenue idéale ! Mais à trop courir, elle prendra aussi le risque de s'éparpiller ! Alors ce marathon du shopping lui vaudra-t-il la première place ?



- Marie-Amélie, 29 ans, est consultante marketing. Notre fashionista placera la barre très haut pour ce dernier jour de compétition et partira pour un shopping plutôt stressée ! Mais au fur et à mesure de ses essayages, ce seront surtout ses rivales qui se mettront la pression ! Trouvera-t-elle LA tenue pour décrocher le titre tant convoité ?



Cette semaine Anna, Karine, Pavla, Goundo et Marie-Amélie devront être « Branchée avec une veste tailleur » avec un budget de 450 euros !