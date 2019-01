Les Reines du Shopping : Branchée avec des pois

DR



5 prétendantes, 400 euros de budget et le thème branchée avec des pois !



Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du shopping sont : - Stéphanie, 33 ans, juriste, est une adepte de la positive attitude. Cette hyper optimiste au style vestimentaire branché et original trouvera le thème de la semaine à son goût mais Stéphanie ne veut pas entendre parler de vintage… Il lui faudra pourtant changer ses habitudes de shopping pour dénicher une tenue à pois… - Chloé, 21 ans, maquilleuse professionnelle et bloggeuse beauté, n'a pas de vêtements à pois dans son dressing. Son shopping lui permettra d'en essayer pour la première fois de sa vie. Chloé va-t-elle réussir à mettre de côté ses préjugés sur les pois ? - Marie-Paule, 61 ans, professeure de mathématiques à Châteauroux, connait bien les tendances de la mode. L'originalité et le vintage n'étant pas pour lui déplaire, ses essayages surprendront parfois ses rivales… Marie-Paule fera-t-elle les bons calculs pour être branchée avec des pois ? - Naila, 28 ans, hôtesse d'accueil, a toujours le sourire aux lèvres et affiche un style proche de celui de son idole Nabilla. Shopping addict, Naila n'a toutefois aucune affinité avec les friperies… l'une des boutiques dans son parcours de shopping parisien proposera du vintage, fera-t-elle l'impasse ? - Angélique, 30 ans, responsable de magasin de prêt-à-porter dans l'Isère et influenceuse mode, se lancera très confiante dans ses essayages. Enflammera t'elle ses camarades de jeuet notre experte lors de son défilé ? Cette semaine, Stéphanie, Chloé, Marie-Paule, Naila et Angélique devront trouver le look idéal pour le thème « Branchée avec des pois » avec un budget de 400 euros.