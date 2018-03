Les Polynésiens unis pour soutenir les Tiki Toa

Rédaction Web avec Laure Philiber

Les amis et la famille de Tearii Labaste, auteur du 2plus beau but de la coupe du monde en juillet dernier, étaient réunis, ce vendredi matin, quartier Tenaho, à Pirae, où vit le joueur. Marraine, amis, voisins, jeunes joueurs de beach soccer… tous se sont réunis aux aurores chez Manu pour suivre cette demi finale. Et l’on pouvait lire le bonheur sur les visages."C’est un massacre quand même : 8-5 ! Bravo à Tearii" scandent ses amis d’enfance… "Les jeunes d’ici ils ont beaucoup changé grâce à lui… peut-être on sera les futurs (champions ndlr)… c’est devenu un modèle. Il nous permet de nous motiver pour tous les sports", ajoute un supporter. "Faa’ito’ito pour le quartier ! Si tu peux encore marquer un ciseau pour nous et faire un bon me’a pour le quartier devant la caméra : ce sera super !", ajoute un voisin.Samedi, après la finale de la compétition, les récompenses du Beach soccer stars 2015 seront attribuées. Trois Tahitiens ont été sélectionnés : Heimanu Taiarui pour le titre de meilleur joueur, Jonathan Torohia pour le titre de meilleur gardien et Tehina Rota pour celui de meilleur entraîneur.