Les Polynésiens consomment plus de calories que recommandé (étude)

Dans l’ensemble, la répartition des apports énergétiques entre glucides, lipides et protéines respecte les dernières recommandations nutritionnelles. Cependant, la consommation de sel est trop élevée, le double de ce qu’il faudrait. Le sucre, lui aussi, est surconsommé. Autant d’habitudes qui génèrent des maladies bien connues en Polynésie, comme le diabète, l’hypertension, l’AVC ou le cancer.



Quand on regarde dans le détail, 4 Polynésiens sur 10 ont une consommation trop riche en graisses, notamment en huile de tournesol et d’arachide. En cause, une trop forte consommation de fritures et d’assaisonnements.



1 Polynésien sur 4 tire la majeure partie de ses calories du sucre, et notamment des gâteaux, des sodas mais aussi des fruits tels que la mangue et la banane. 1 Polynésien sur 4 privilégie l’amidon pour ses apports caloriques : le riz, le pain ou encore les haricots. Il s’agit essentiellement de personnes qui ont des faibles revenus.



Enfin, pour 10 % de la population, ce sont les protéines qui prédominent : les poissons et la viande. Il s’agit surtout de pêcheurs et d’agriculteurs résidant dans les îles.