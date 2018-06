Les Marquisiens doubles champions de France de Barbecue

Rédaction web avec communiqué

En 2017, le chef d’équipe des Kuatau Ahi, Robert Emery, accompagné de son co-équipier Darius Kohumoetini avaient choisi les catégories : porc, agneau, et taureau. Ils avaient remporté le titre suprême de Master Grill 2017 en arrivant 1dans la catégorie porc, 2en agneau et 3en taureau. Le chef d’équipe a décidé de remettre en jeu leur titre en choisissant cette année : poulet, agneau et porc.L’équipe a entamé ses épreuves avec le porc et son chutney d’ananas, recette spéciale du puaka roti. Puis la catégorie agneau avec sa sauce lait de coco curcuma in et dimanche matin, c’est le poulet aux saveurs citronnées, qui a été réalisé. Et c'est avec ces préparations culinaires que la Polynésie Française remporte le titre de Master Grill pour la deuxième année consécutive pour sa façon d'accommoder l'agneau et le poulet. Dans la catégorie "porc" elle se classe troisième.