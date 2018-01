Les Marquises à l’honneur dans le magazine Geo

Rédaction web

Destination Marquises dans le numéro de janvier du magazine Geo . Un grand dossier est consacré à cet archipel le plus éloigné de l’île de Tahiti.Le photographe Julien Girardot a réalisé ce dossier avec l’aide de la journaliste américaine Aline Dargie. Pour se faire, ils ont vécu six mois dans cet archipel à bord d’un petit catamaran. Dans une vidéo, il témoigne de son expérience :« Ce reportage est l’expérience professionnelle la plus intense et la plus riche. C’est une expérience humaine très intense. »Entre anecdote, galère et rencontres, le photographe et amoureux éperdu de la Polynésie convie le lecteur à un voyage au cœur des îles Marquises.