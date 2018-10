Les Kiwanis récoltent 600 000 Fcfp pour les enfants de Tahiti

Rédaction web

Le kiwanis club 'oa 'oa organisait samedi un repas afin de lever des fonds. Près de 200 personnes étaient présentes. 600 000 Fcfp ont été récoltés et serviront à financer les actions de l'année.Le kiwanis club 'oa 'oa est l'un des clubs kiwanis de Polynésie. 5 clubs existent à Tahiti, un club à Moorea, un autre à Huahine et un à Raiatea.Le Kiwanis est une organisation caritative internationale née aux États-Unis et qui a pour but de venir en aide aux enfants.Le kiwanis club 'oa 'oa s'occupe principalement des communes de Punaauia, Faa'a et Papara. L'association organise des sorties, remises de brosses à dents, de kits alimentaires, de vêtements, mais aussi un goûter de Noël pour les enfants défavorisés.En Polynésie, les clubs restent plutôt discrets et font rarement parler d'eux. Le Kiwanis n'accepte aucune subvention et finance toutes ses actions grâce à des levées de fonds.